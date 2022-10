Pnrr, Confindustria Liguria: non c’è cambio passo su burocrazia

Martedì 25 ottobre 2022 - 16:06

Il presidente Mondini: preoccupati per messa a terra opere

Genova, 25 ott. (askanews) – “Qui in Liguria ci aspettiamo molto dal Pnrr, si parla di 7 miliardi di euro, di cui molto andrà sulle infrastrutture, circa il 50%. Dal 2026 ciò genererebbe il 2% del Pil per 10 anni, è una dimensione enorme. Il Pnrr non è solo fondamentale, ma è qualcosa di enorme per la Liguria, l’Italia e tutta l’Europa. Può generare uno sviluppo che ci accompagnerà per 10-15 anni. Però, c’è un però, e cioè che le opere vanno realizzate. E qui c’è il nodo della burocrazia che ci spaventa e ci preoccupa per la messa a terra. Io qui non vedo un cambio di passo”. Lo ha detto Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, durante il faccia a faccia “Pnrr e innovazione: la spinta della Regione”, al termine della quinta tappa regionale della quarta edizione del roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”.“Se non si parte – ha sottolineato il presidente di Confindustria Liguria – potrebbe essere l’occasione per riprendere le proposte di dichiarare per 2 anni lo stato emergenza della pubblica amministrazione, con l’introduzione di una zona franca per le semplificazioni, oltre all’ipotesi di rivedere il danno erariale. E in merito alle opportunità per le imprese, queste ci sono, gli ordini ci sono. Il problema per le aziende – ha concluso Mondini – è stare in piedi perché molte non riescono a scaricare i costi e sono in difficoltà. Le aziende quindi vanno aiutate con liquidità a breve per non perdere margini di guadagno”.