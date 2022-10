Toscana, presentata la rassegna dell’olio Evo di Reggello

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:17

Firenze, 24 ott. (askanews) – L’oro verde torna protagonista a Reggello. Il 29 ottobre si apre la 49^ edizione della Rassegna dell’olio extravergine d’oliva.La manifestazione durerà quattro giorni e il programma sarà ricco di eventi con cooking-show, degustazioni, le visite nei frantoi e molto altro. Per gli sportivi pronti anche percorsi con e-bike tra gli olivi ai quali potranno partecipare grandi e piccini. Non mancheranno concerti, incontri culturali e la giornata di Halloween dedicata interamente ai bambini con tante proposte di divertimento.Come consuetudine saranno a disposizione gli stand dei produttori che permetteranno di conoscere di persona coloro che realizzano questo straordinario prodotto, conosciuto in tutto il mondo.“L’olio di Reggello – ha detto il presidente Eugenio Giani – è considerato tra i migliori oli della Toscana, non a caso ha vinto numerosi premi e la Festa dell’Olio extravergine d’oliva che lo celebra è una delle principali e più importanti della nostra regione. Parteciparvi è sempre un momento emozionante perché il ricchissimo programma di eventi con cooking-show, degustazioni e le visite nei frantoi è intriso del profumo della nostra terra. Dal 29 ottobre al 1 novembre Reggello diventa capitale dell’agroalimentare in Toscana per un’occasione unica che sottolinea l’importanza che riveste il settore per la Toscana e non solo” .“Celebriamo con questa festa una delle eccellenze della nostra regione anche se credo che la Toscana, con caratteristiche diverse dovute alla diversità del nostro territorio, produca oli diversi ma di grande qualità. – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – Sull’olio, come non mi stancherò mai di dire, è importante fare un percorso culturale, oggi un po’ tutti sappiamo scegliere e a spendere di più per le diverse qualità del vino ma non siamo disponibili a investire le stesse somme nell’olio, che invece ha delle proprietà nutraceutiche notevolissime”.