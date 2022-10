Lazio, Florio (Unindustria): rimbalzo pil 2022 più robusto

Giovedì 20 ottobre 2022 - 12:14

"Ma si prospettano mesi complessi per le nostre imprese"

Roma, 20 ott. (askanews) – Nell regione Lazio “il rimbalzo del Pil a fine anno sarà più robusto del previsto: +3,4% contro il +2,7% atteso a luglio scorso”. Così Sabrina Florio, Vicepresidente di Unindustria questa mattina a Buongiorno Regione. “I settori che stanno trainando maggiormente la ripresa della nostra Regione sono, senza dubbio, il settore delle Costruzioni e Immobiliare, del Turismo, dei servizi a più alto valore aggiunto come l’Information Technology, quest’ultimo spinto dagli investimenti in digitalizzazione e dalla crescita dei servizi di Cybersecurity. Anche l’industria manifatturiera ha riscontrato dati positivi, nonostante le crescenti difficoltà sul piano energetico. Possiamo quindi confidare che l’economia regionale nel primo semestre 2022 abbia recuperato il gap generato dalla pandemia. I prossimi mesi, tuttavia, saranno difficili. Le nostre imprese faticano a restare competitive rispetto a mercati più al riparo dal caro-energia nel mondo e anche in Europa. I dati sulle assunzioni delle imprese per la fine dell’anno già mostrano i primi segnali di rallentamento: 125mila nuove assunzioni, ossia 6.400 in meno rispetto all’anno scorso. L’altro tema importante riguarda la crescente difficoltà che incontrano le imprese nel trovare i profili idonei. La quota di ingressi di difficile reperimento è salita al 38%, era al 21% nel 2019”.