Tlc, dagli asset di Tiscali e Linkem la crescita di Tessalis

Martedì 18 ottobre 2022 - 17:52

Illustrati gli obiettivi del Piano industriale 2022-2025

Roma, 18 ott. (askanews) – Trasformare Tiscali in una vera e propria Digital Media Company, consolidare il suo attuale posizionamento nel settore telco, grazie ad un’offerta integrata di servizi per cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni, e valorizzare tutti gli asset dell’azienda, dal portale all’ecosistema di start up innovative del mondo digitale. Questi gli obiettivi principali del piano industriale 2022-2025 della Nuova Tiscali, illustrato oggi dai vertici aziendali ai rappresentanti delle istituzioni del territorio sardo e alla stampa nella sede di Sa Illetta a Cagliari. Con questo incontro il Gruppo Tiscali, che nei giorni scorsi ha annunciato il nuovo nome della Holding, Tessellis, ha voluto suggellare il percorso di sviluppo proiettato alla diversificazione e al perfezionamento di modelli di business innovativi per le sue società. La sfida del Gruppo è infatti quella di configurarsi come un abilitatore tecnologico, in grado di combinare i propri asset in un ecosistema capace di generare valore ed innovazione al servizio dei clienti. “Il piano industriale prevede la valorizzazione degli asset di entrambe le società, l’infrastruttura di Tiscali e il business B2B portato da Linkem: la sua attuazione diventerà realtà grazie al team aziendale, composto da persone preparate e capaci di portare avanti il nuovo e ambizioso progetto. La scelta di illustrare il percorso di crescita di Tessellis, esponendo i pilastri del piano industriale e la nuova brand identity, è anche un’occasione per far toccare con mano i valori e la vocazione innovativa dell’azienda. Autenticità, inclusività, sostenibilità sono infatti alcuni dei tratti distintivi dell’identità societaria, percepibili nei gesti e nelle parole delle nostre persone e dei nostri partner”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Tiscali, Davide Rota. Durante l’incontro si è tenuto anche un focus sui sistemi innovativi sviluppati dalle start-up dell’Innovation Lab. In particolare, è stato presentato RoBee, il robot umanoide sviluppato dall’azienda Oversonic, di cui la Società è partner tecnologico e investitore di minoranza e con cui vengono condivisi molti valori, quali la passione per l’innovazione e la proiezione al futuro.