IGLTA 2022: a Milano la convention mondiale del turismo LGBTQ+

Lunedì 17 ottobre 2022 - 15:12

Partecipano le più importnati realtà internazionali del turismo

Milano, 17 ott. (askanews) – Appuntamento in Italia, a Milano, con i massimi rappresentati del mondo del turismo LGBTQ+ mondiale: arriva, dopo anni, la Convention IGLTA Milano 2022. La IGLTA Global Convention si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 26 al 29 ottobre 2022 portando i più grandi brand del turismo internazionale che hanno investito sul segmento turistico LGBTQ+. Rappresentanti di catene alberghiere, buyer, agenti di viaggio, tour operator, influencer: Milano accoglierà il gotha dell’industria turistica internazionale con nomi come Disney Vacation, Hilton, Marriott, Delta Airlines e molti tra operatori e destinazioni turistiche provenienti da oltre 80 Paesi. La 38°Convention Mondiale IGLTA (International LGBTQ+ Travel Association), promossa da AITGL (Ente Italiano Turismo LGBTQ+) in collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), Comune di Milano, ha il supporto del Consolato USA di Milano e European Travel Commission; le serate di Pre-Opening ed Opening hanno il sostegno di molte realtà economiche tra cui Sonders&Beach, Barilla, ITA Airways, Serravalle Designer Outlet McArthurGlen Group, e anche Google, Martini, Ferrari Trento, Rina, The Data Appeal Company, easyJet, Virgin Atlantic, Gruppo Accor Hotels, Regione Toscana, Regione Puglia, SEA aeroporti, Quiiky tour operator, Bit Fiera di Milano, Vini Botto, Villa Grazioli Park Hotel Grottaferrata. La media partnership dell’evento, invece, è affidata alla testata di settore Quiiky Magazine.‘La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – afferma Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore IGLTA 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach – un’ospitalità inclusiva non è scontata, e qualifica l’offerta turistica. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista è riferita alla comunità LGBTQ+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità. Nel 2002 ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale che fonda la sua attività sul rispetto delle diversità, l’equità e l’inclusione. Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale IGLTA sul Turismo LGBTQ tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori LGBTQ+ e ai loro sostenitori, parenti, amici nel mondo. Il messaggio che lanciamo oggi è che questo è un Paese accogliente, come dimostrano i vari territori e le aziende che sperimenteranno, in occasione della Convention, il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico’.‘La profilazione dei viaggiatori è fondamentale per orientare l’offerta e renderla sempre più performante – dichiara Roberta Garibaldi, Ceo ENIT – oggi si tende a parlare di turismi ossia di esigenze e target specifici e nuovi. Indirizzare e rivolgere il viaggio al mondo lgbtq è una scelta rilevante per le sue potenzialità, alla luce del significato che ha assunto in termini di presenze con t.o. e servizi dedicati’.‘Siamo felici di accogliere la 38ma Convention Mondiale IGLTA – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – e ringrazio AITGL, ENIT, il Consolato americano, la European Travel Commission e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione di questo appuntamento. La Convention IGLTA rappresenta un’occasione importante di crescita per la nostra città, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale e culturale. Milano è una meta turistica di grande richiamo nazionale e internazionale ed è una città aperta, tollerante, un punto di riferimento nell’affermazione e nel riconoscimento dei diritti civili. Due aspetti che, sono certo, la Convention del turismo LGBTQ+ saprà valorizzare dando un significativo impulso allo sviluppo del turismo sostenibile e inclusivo in città’.‘La Convention IGLTA è il più grande evento dedicato al turismo inclusivo a livello mondiale e Milano è orgogliosa di ospitarlo – ha affermato l’Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva – Il turismo è accoglienza, ospitalità e inclusione per definizione. Eppure ancora troppo spesso, per la comunità Lgbtq+, viaggiare può significare subire episodi di discriminazione. Chi si ferma a Milano, anche solo per poche ore, qualunque sia il suo orientamento sessuale, deve sentirsi incluso e ben voluto in hotel, al ristorante, al bar… E’ questo pensiero che ci guida come Amministrazione nello sviluppo di una proposta turistica veramente inclusiva, sostenibile e attrattiva di qualità, in linea con l’impegno di Milano nell’affermazione, nel riconoscimento e nella difesa dei diritti civili. Credo che l’attrattività della nostra città uscirà potenziata dalla Convention IGLTA, grazie al dialogo e alle proposte degli operatori del settore attivi in ambito nazionale e internazionale che vi prenderanno parte’.Il programma per la Convention prevede, per il 25 ottobre, il pre-opening esclusivo a Terrazza Martini, serata che vedrà anche il galà della terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di AITGL (Ente Italiano Turismo LGBTQ+). L’evento vede come main sponsor ITA Airways e sponsor Martini e RINA.‘Il premio viene conferito dalla rivista Quiiky Magazine, proprio per stimolare le imprese a rivolgersi a questa importante community internazionale, qualsiasi sia il prodotto o la campagna attivata – afferma Andrea Cosimi, direttore di Quiiky Magazine – in questa particolare occasione il premio assume ancora più valore, divenendo, per le aziende che lo ricevono una vetrina della migliore economia italiana di fronte al mondo’.‘Grazie ad un accordo commerciale, ITA Airways, aderisce all’iniziativa promossa da Sonders & Beach, con l’obiettivo di promuovere il turismo sul territorio nazionale e valorizzare, non solo le eccellenze locali – afferma il direttore commerciale ITA Airways e amministratore delegato Volare, Emiliana Limosani – Ma l’inclusione sociale e la cultura dell’accoglienza, in linea con le nuove politiche dell’Unione europea incentrate sul turismo sostenibile e inclusivo, contribuendo alla crescita di un mercato che nel nostro Paese registra 2,7 miliardi di proventi e oltre 75 miliardi di euro in Europa. Nell’ambito degli impegni sociali, la promozione del turismo svolge un ruolo significativo nell’accrescere l’attrattiva delle eccellenze locali e nel guidare le decisioni dei turisti verso la partecipazione ad esperienze sostenibili, nonché nell’adozione di pratiche di turismo responsabile e accessibile’.‘Diversity & Inclusion, Gender Equality, Accoglienza sono tutti valori alla base della nostra ESG value proposition, principi che abbiamo scelto come base per la nostra crescita – afferma Nicola Battuello, executive vice president Certification RINA – Siamo per questo felici di supportare un evento virtuoso come la 38° convention annuale IGLTA, completamente in linea con la missione aziendale di RINA – multinazionale di certificazione attiva da oltre 160 anni in oltre 70 paesi – di contribuire al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali delle comunità in cui opera costruendo valore per le generazioni future.Il nostro impegno a sostegno dell’inclusione – una sfida che ci vede tutti in prima linea – si è ancora una volta concretizzato con la validazione del protocollo Queervadis di Sonders & Beach, che mette nero su bianco le prassi di buona accoglienza turistica della comunità LGTBQ+’L’apertura della Convention è il 26 ottobre, e la giornata si concluderà con un ricevimento privato al Castello Sforzesco di Milano, che con musica – intrattenimento e degustazione di cibi e vini italiani, accoglierà gli ospiti da tutto il mondo ricevendo un benvenuto caloroso dalle autorità e da grandi personalità dell’economia e delle istituzioni italiane.‘Siamo onorati dell’opportunità di sponsorizzare la cena di gala di apertura della 38°Convention Mondiale IGLTA, a casa, in Italia. Questo evento nutre il nostro impegno la gioia del cibo per una vita migliore: la gioia delle esperienze gastronomiche, la condivisione della tavola con gli altri e una vita migliore attraverso la diversità e l’inclusione.’ ha affermato Talita Erickson, ex Chief-D&I-Officer di Barilla. Il mese scorso Talita Erickson ha passato il testimone a Floriana Notarangelo, nuova Chief-D&I-Officer di Barilla, che ha confermato: ‘Questo è il modo perfetto per condividere un messaggio di amore e inclusione, in linea con i nostri sforzi a sostegno della comunità LGBTQ+ a livello globale’.‘Serravalle Designer Outlet ha scelto di supportare la Convention IGLTA con grande entusiasmo – spiega Matteo Migani, General Manager di McArthurGlen Serravalle Designer Outlet – Crediamo infatti che in un momento così importante di ripresa e rilancio per il settore turistico in Italia, questo appuntamento rappresenti un’occasione straordinaria per valorizzare le eccellenze del nostro paese, ma anche una vetrina per tutte quelle opportunità non ancora pienamente espresse. L’attenzione al segmento turistico LGBTQ+ è un ulteriore denominatore comune con il nostro gruppo che all’interno della propria industry cerca di porsi come vettore di sensibilizzazione e agente di cambiamento, sostenendo progetti concreti orientati a principi di inclusione sociale’.Durante la Convention, oltre a momenti di networking – formazione e convegni con speaker internazionali, sarà presentata da Marianna di Salle, coordinatore del Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi, la ricerca svolta per AITGL in collaborazione con Sonders&Beach e IGLTA.Il 28 ottobre si chiuderà la Convention con un appuntamento informale, una serata per far vivere ai delegati la gay life locale: dalle 22.30 si terra un evento con Street Artist e Drag Queen nel Rainbow District di Milano a Porta Venezia, organizzato da Quiiky Magazine supportato dalla Regione Puglia che qui si promuoverà come destinazione LGBTQ+. I locali del Gay District offriranno un drink a tutti i delegati e ci sarà un angolo per contest Instagram.