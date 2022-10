Dal risparmio energetico al Metaverso, le novità del Ces 2023

Venerdì 14 ottobre 2022 - 14:47

Ad Amsterdam l'anteprima della fiera tecnologica di Las Vegas

Amsterdam, 14 ott. (askanews) – Auto elettriche, batterie di ultima generazione e Smart Home, con nuovi prodotti per ridurre i consumi in questa fase di crisi energetica. Se l’edizione 2022, in piena pandemia, rivolgeva molta attenzione ai prodotti di healthcare, il Ces 2023, la più grande fiera al mondo dell’elettronica di consumo, in programma a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2023, proporrà come da tradizione tutte le novità in ambito di innovazione tecnologica ma con particolari focus su quelle che il presidente della Electronic Consumer Association, Gary Shapiro, definisce “securities”, per garantire a tutti un futuro migliore: “Abbiamo ampliato il nostro focus per lavorare con le Nazioni Unite concentrandoci su quelle che sono chiamate securities – ha spiegato – quindi, diritti umani fondamentali, Sanità, cibo, aria pulita, acqua pulita, sicurezza fisica, sicurezza informatica, sicurezza politica, sicurezza di quartiere: ognuna di queste è legata a tecnologie che stanno risolvendo i più grandi problemi del mondo”.Shapiro ha introdotto la prossima edizione della fiera tecnologica da Amsterdam, al Ces Unveiled, un’anteprima europea di lancio dello show americano, dove sono state anche presentate le innovazioni di circa 90 start up europee, la maggior parte olandesi. Dunque a Las Vegas spazio alle securities, ma non solo: gaming, automotive, intelligenza artificiale, 5G saranno al centro dello show. Al Metaverso, inoltre, sarà dedicata un’ampia area della fiera, come ha spiegato Lesley Rohrbaugh, direttore della ricerca della Consumer Technology Association: “Abbiamo sentito molte discussioni su cos’è il metaverso – ha detto – All’interno del metaverso stesso vediamo tre diverse categorie, nuovi casi d’uso che si evolvono all’interno del metaverso, oltre al gaming: ambienti di lavoro ibridi, ci sono anche le basi del metaverso che stanno prendendo davvero forma, ma anche i pagamenti digitali in criptovaluta, blockchain, web3 e in ultimo i vari sviluppi hardware che supporteranno il metaverso, cuffie per realtà virtuale ma anche indumenti wearable per poter sentire l’ambiente in cui sei immerso”.Tra i temi emergenti che troveranno spazio a Las Vegas, le Fintech, Smart Communities e Food tech.Il video su askanews.it