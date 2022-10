Ansaldo Energia, Fiom: Bucci e Toti non capiscono motivi lotta

Giovedì 13 ottobre 2022 - 16:15

"Prendano esempio dai genovesi e solidarizzino con i lavoratori"

Genova, 13 ott. (askanews) – “È da fine luglio che le lavoratrici e i lavoratori di Ansaldo Energia stanno manifestando per difendere l’azienda e con essa i posti di lavoro e una produzione strategica per l’intero Paese. Lo hanno capito le tante persone che hanno solidarizzato ieri con i manifestanti, lo hanno capito oggi i commercianti di Sampierdarena che hanno chiuso le serrande in solidarietà, lo hanno capito i ragazzi della Rete degli Studenti Medi, lo hanno capito alla Comunità di San Benedetto al Porto che ha appeso degli striscioni sulle proprie sedi e avanti così: solo Bucci e Toti non l’hanno capito”. Così la Fiom Cgil di Genova commenta in una nota le critiche del sindaco di Genova Marco Bucci e del governatore della Liguria Giovanni Toti, che avevano definito “atti di teppismo” l’occupazione dell’aeroporto e le interruzioni dei servizi pubblici.