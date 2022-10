Toscana, Mazzeo: pesca e acquacoltura risorse da valorizzare

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 18:06

Presidente Consiglio regionale a iniziativa "PescAgri"

Firenze, 12 ott. (askanews) – “PescAgri che vogliamo!” Questo il titolo delle iniziative dell’Associazione Pescatori Italiani promossa da Cia-Agricoltori Italiani – in collaborazione con Cia Toscana – per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di acquacoltura e pesca artificiale. Tre incontri in Toscana: oggi, 12 ottobre, a Firenze presso il complesso di Santa Apollonia, il 13 a San Vincenzo (Li) e il 14 a Camporgiano (Lu), per accendere i riflettori sull’acquacoltura e la pesca artigianale, un patrimonio da salvare. Ad aprire i lavori, accanto all’intervento di Valentino Berni, presidente Cia Toscana, sono stati il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e il presidente della commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, Marco Niccolai. “Vogliamo lanciare un messaggio: il futuro del nostro territorio passa anche attraverso la pesca, attraverso l’agricoltura, attraverso la capacità di sostenere chi vuole fare questo tipo di impresa, acquacoltura e allevamento di pesci”. Così ha esordito il presidente del Consiglio, apprezzando come il settore si sia messo in rete e si presenti con una voce unica per dialogare con le istituzioni. “Oggi, da qui, vogliamo mandare anche un messaggio di speranza – ha concluso il presidente – Queste aziende rappresentano una risorsa di sviluppo e occupazionale per tutta la Toscana: intorno a loro si può costruire lavoro e crescita, l’importante è riuscire a superare questa fase difficile, perché ognuno possa fare imprenditorialmente la sua parte”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Niccolai: “Come presidente della commissione Aree interne ho molto apprezzato questa iniziativa, perché nelle aree più periferiche la pesca e l’acquacoltura rappresentano un valore dal punto di vista economico e occupazionale”. L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare l’associazione PescAgri, spaziando dalle attività nazionali a quelle territoriali, con un focus privilegiato sulle attività in Toscana, come sottolineato dalla presidente Rosa Giovanna Castagna. I lavori sono quindi proseguiti con una tavola ritonda sull’acquacoltura, tra interventi di esperti e operatori di filiera, per concludersi con una degustazione di piatti tradizionali toscani e a base di pesce, per promuovere il valore nutrizionale e non solo dei prodotti ittici. Durante l’evento, non a caso, è stata anche allestita una mostra di prodotti tipici toscani (ittici e non).