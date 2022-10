Toscana, Mazzeo: da Gambero Rosso riconoscimento importante

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 18:07

"Al lavoro delle sapienti mani dei produttori"

Firenze, 12 ott. (askanews) – La Toscana è in testa alle classifiche del Gambero Rosso per l’annuale assegnazione dei Tre Bicchieri 2023. E il Chianti Classico Docg Petrignano ’19 di Dievole è stato proclamato Rosso d’Italia. “Grazie al lavoro delle sapienti mani dei produttori, al territorio coltivato con cura e passione e all’unione di tradizione e innovazione, la Toscana è una delle eccellenze mondiali del settore”, è il commento, in un post su Facebook, del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.