Al via a Treviso il Family Business Forum il 20-21 ottobre

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 13:49

Al Veneto primato nazionale delle aziende famigliari

Treviso, 12 ott. (askanews) – Il prossimo 20 e 21 ottobre si terrà a Treviso il Family Business Forum, il forum dedicato al capitalismo familiare, un luogo di confronto sulle dinamiche di questo particolare cluster di imprese che affronterà alcuni dei temi cruciali quali: il passaggio generazionale, l’apertura del capitale al private equity e alla finanza alternativa, i percorsi di quotazione e la gestione della leadership aziendale, per citarne alcuni.Il Veneto conta 2.205 imprese con fatturato superiore ai 20 milioni di euro che generano un fatturato di 174 miliardi di euro (il 53,5% del fatturato complessivo delle imprese del Veneto) e un valore aggiunto di circa 39 miliardi di euro. Di queste, il 74,3% sono imprese a controllo familiare, che rappresentano l’asse portante dell’economia del nostro territorio con un’incidenza maggiore rispetto alla media nazionale (65,6%). Stiamo parlando di 1.637 aziende che occupano il 26,4% del totale della forza lavoro (347 mila dipendenti su un totale regionale di 507 mila lavoratori attivi nell’industria e nei servizi).È questo il quadro tracciato dall’Osservatorio AUB dell’Università Bocconi, Aidaf e Unicredit che sarà presentato nel corso dell’evento, organizzato ideato e diretto dalla giornalista Maria Silvia Sacchi in collaborazione con Assindustria Venetocentro e Community e con il Patrocinio della Provincia di Treviso.La parte accademica del Forum è coordinata da Guido Corbetta, professore ordinario di Strategia delle aziende familiari all’Università Bocconi, titolare della cattedra AIDAF-EY, mentre lo Steering Committee è presieduto da Piergaetano Marchetti, Professore Emerito in Diritto Commerciale presso l’Università Bocconi.Proseguendo nell’analisi, l’Osservatorio rileva come in Veneto risiedano circa il 15% dei gruppi familiari italiani con fatturato superiore al miliardo di euro (15 gruppi su un totale di 104) che rappresentano un patrimonio di conoscenza e “saper fare” che sta alla base della nostra cultura d’impresa. Tra le aziende familiari della Regione si rileva una maggiore concentrazione di aziende attive nel manifatturiero (56.5%), seguito da commercio all’ingrosso (18,4%), commercio di autoveicoli (5,7%), commercio al dettaglio (4,5%) e attività finanziarie e immobiliari (4,3%) che conferma la vocazione manifatturiera e industriale del territorio.