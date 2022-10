Vino, Argea (Clessidra) acquisisce l’abruzzese Cantina Zaccagnini

Martedì 11 ottobre 2022 - 18:47

Azienda di Bolognano ha chiuso il 2021 con fatturato di circa 27 mln

Milano, 11 ott. (askanews) – Argea, nata dal polo Botter e Gruppo Mondodelvino sotto l’egida del Fondo Clessidra, ha reso noto di aver acquisito l’azienda vitivinicola Cantina Zaccagnini di Bolognano (Pescara), il cui fondatore, Marcello Zaccagnini “reinvestirà nel progetto continuando a condividere la propria esperienza”.Creata nel 1978, l’azienda abruzzese è diventata una realtà internazionale con due cantine di produzione e uno stabilimento logistico e di confezionamento, circa 100 dipendenti, 60 ettari di vigneti di proprietà e oltre 150 ettari in conduzione diretta e indiretta, curati e controllati in ogni fase della produzione, ed è presente in 45 nazioni in tutti e 5 i continenti. Il 2021 si è chiuso con un fatturato di circa 27 milioni, l’80% del quale derivante dall’export.In una nota Argea spiega che “l’operazione si inserisce nel più ampio progetto di consolidamento” e che l’ingresso di Cantina Zaccagnini permette di rafforzare il posizionamento in un’area vitivinicola strategica come l’Abruzzo e nel mercato statunitense”. In particolare, Zaccagnini “gode di un posizionamento premium nei mercati Usa, Norvegia e Svezia strategici per il Gruppo, attraverso la leadership di mercato del ‘Montepulciano d’Abruzzo’, molto apprezzato dal pubblico americano” prosegue il comunicato, sottolineando che “al contempo, Cantina Zaccagnini troverà importanti benefici dalle dimensioni produttive e della rete commerciale internazionale di Argea per proseguire nella propria crescita sui mercati globali”.“Si tratta di un’acquisizione che attesta la forte dinamicità di Argea – ha commentato l’ad di Argea, Massimo Romani – che a pochi giorni dall’annuncio della sua nascita aggiunge un nuovo tassello verso la creazione di un importante polo aggregante, un acceleratore tutto italiano che per dimensioni e ambizioni vuole posizionarsi tra i maggiori player internazionali”.