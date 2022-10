Tpl Toscana, Giani: AT ha retto bene all’impatto con la scuola

Lunedì 10 ottobre 2022 - 16:12

"Occorre intervenire però su deficit di servizio"

Firenze, 10 ott. (askanews) – “Ci sono delle zone su cui ho fatto una verifica, in cui mi sembra che le cose funzionino. L’impatto con la scuola sta reggendo. Altre in cui si segnalano deficit di servizio su cui occorre intervenire. Noi per il Trasporto pubblico locale nel complesso spendiamo 650 milioni. Io dalle aziende che gestiscono questo servizio mi aspetto risultati”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ai giornalisti che chiedevano un commento sull’andamento del servizio offerto da Autolinee Toscana.