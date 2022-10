Toscana, apre bando Innovazione promosso da Consiglio regionale

Lunedì 10 ottobre 2022 - 15:58

E da Confindustria Toscana

Firenze, 10 ott. (askanews) – Si è aperto oggi, lunedì 10 ottobre, il bando per partecipare al Premio Innovazione Toscana promosso dal Consiglio regionale e Confindustria Toscana.Il premio, come già ricordato dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo sabato 8 ottobre a Pisa, nella cornice dell’Internet Festival, nasce per sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese che operano nella regione, promuovendo l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio.Il bando – informazioni su regolamento e modulistica sono disponibili sul sito www.premioinnovazionetoscana.it – è rivolto a startup e imprese private, in forma singola o aggregata, spin-off accademici e universitari con sede o residenza in Toscana e prevede quattro sezioni di concorso.Sono 9 i premi in palio (prevista anche una sezione Speciale Giovani – miglior imprenditore under 40) che vanno dai 5 ai 15 mila euro.Questa edizione 2022 è innovativa anche sul fronte della promozione: il Premio Innovazione Toscana sbarca anche infatti su TikTok e sarà presente anche su Instagram insieme all’influencer toscano Marco Martinelli (@marcoilgiallino), divulgatore scientifico e ricercatore laureato con lode in Biotecnologie molecolari e industriali alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.Il termine per presentare le domande scade il 7 novembre alle 17.