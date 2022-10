Petrolio, Yellen critica l’Opec+ dopo lo schiaffo su taglio offerta

Domenica 9 ottobre 2022 - 16:58

"Inutile e imprudente. Di sicuro non appare appropriato"

Roma, 9 ott. (askanews) – Gli Stati Uniti tornano a criticare i paesi esportatori di petrolio dell’Opec plus per la decisione di tagliare l’offerta in un quadro di già difficile dell’economia globale. Stavolta a intervenire è stato il segretario di Stato al Tesoro, Janet Yellen. “Penso che la decisione dell’Opec sia inutile e imprudente”, ha affermato in un’intervista al Financial Times. “È incerto quale sarà l’impatto che finirà per avere, ma di sicuro è qualcosa che a me non appare appropriato date le circostanze che stiamo fronteggiando”.La Yellen, in particolare, ha espresso preoccupazioni per le ricadute sui paesi in via di sviluppo. In realtà la mossa dell’Opec plus sembra creare problemi all’amministrazione Biden, che da mesi sta utilizzando le riserve strategiche di greggio e carburanti – teoricamente create per essere affrontare situazioni di guerra o gravi calamità – per tenere bassi i prezzi in vista delle elezioni di Mid term, che si terranno a metà novembre.Peraltro la decisione – una riduzione da 2 milioni di barili – è stata presa dopo mesi di pressing degli Usa affinché i produttori si muovessero nella direzione opposta, quella di aumentare l’offerta. E mostra come questi paesi siano poco propensi a operare per mitigare l’effetto delle sanzioni contro il petrolio russo deciso da Usa e Ue a seguito della guerra in Ucraina.Il capo del Tesoro Usa non ha voluto fornire elementi su quali potrebbero essere le contromisure statunitensi alla mossa dell’Opec+, la versione del tradizionale cartello dei paesi esportatori di petrolio allargata ad altri grandi produttori non allineati, a cominciare dalla Russia. “Il presidente (Joe Biden) ha studiato per molto tempo diverse possibili opzioni per cercare di abbassare i prezzi”, ha detto.La Yellen, poi, è tornata a insistere sulle pressioni Usa per aumentare i fondi che vengono stanziati all’Ucraina per sostenere la guerra in corso con la Russia. “Diversi paesi si sono impegnati a un’assistenza economica rilevante ma semplicemente il ritmo di trasferimento di fondi all’Ucraina è troppo lento. Ci sono gli impegni ma poi i soldi devono essere inviati”, ha detto.Diversi di questi temi saranno discussi nelle assemblee autunnali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale che si svolgeranno questa settimana Washington. E un elemento rilevante delle discussioni potrebbe essere rappresentato dai recenti rafforzamenti del dollaro. “Abbiamo assistito un significativo apprezzamento del dollaro – ha detto Yellen – ma penso che sia prevalentemente guidato da differenze sui fondamentali macroeconomici tra paesi. Nel caso degli Usa si tratta anche di flussi verso un porto sicuro in risposta a tensioni geopolitiche e ovviamente per le differenze sui ritmi di inasprimento monetario.“Monitoriamo i movimenti delle valute e i loro impatti molto attentamente. E continuiamo a pensare che i mercati stiano funzionando piuttosto bene e in maniera abbastanza appropriata – ha concluso – date le differenze di fondo tra paesi politiche e situazioni economiche”.