Veneto, da Intesa Sp credito 5 mln sostegno a imprese sociali

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:06

Da Fondazione Cariparo 1,2 mln euro per contribuire pagamento interessi

Padova, 5 ott. (askanews) – Fondazione Cariparo, Intesa Sanpaolo e le Camere di Commercio di Padova e di Venezia-Rovigo, lanciano una nuova edizione dell’iniziativa “Sostegno all’imprenditoria sociale” che si propone di favorire lo sviluppo delle attività di imprese sociali e di enti del Terzo Settore delle due province di Padova e Rovigo aventi caratteristiche di innovazione, sostenibilità ambientale e creazione di nuovi posti di lavoro.La Fondazione Cariparo ha stanziato un plafond di 1,2 milioni di euro per consentire la concessione di finanziamenti da parte di Intesa Sanpaolo a condizioni particolarmente agevolate. Per questo progetto Intesa Sanpaolo ha previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro in finanziamenti che, in considerazione della complessa congiuntura economica che stiamo attraversando con tassi di interesse e inflazione in forte crescita, rappresenta una grande opportunità di sostegno alle imprese sociali e agli enti del Terzo Settore operanti nelle province di Padova e Rovigo.La durata massima del finanziamento sarà di 120 mesi, importo concedibile fino a 500mila euro per ogni progetto, con tasso di interesse ridotto grazie al contributo della Fondazione Cariparo che concorrerà fino a 70 mila euro del relativo costo per ciascuna operazione.Viene inoltre previsto un contributo a fondo perduto fino a 30mila euro, erogato dalla Fondazione, per i soggetti i cui progetti genereranno un elevato impatto sociale grazie allo sviluppo del progetto finanziato.Le Camere di Commercio di Padova e di Venezia Rovigo offriranno invece ai destinatari selezionati i propri servizi di formazione, accompagnamento e consulenza per supportare le fasi di avvio e di sviluppo dei progetti.L’iniziativa è valida fino al 31/12/2023, salvo proroghe