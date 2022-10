Toscana, Fabiani: soluzione vicina per Manifattura del Casentino

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 17:40

"Arriveremo rapidamente ad acquisizione immobile della Bellandi"

Firenze, 5 ott. (askanews) – La soluzione su cui ha lavorato la Regione Toscana per superare la crisi della Manifattura del Casentino è sempre più vicina. I commissari liquidatori della Coop. Tessile di Soci, proprietaria dello stabile dove si svolge la produzione aziendale del noto “panno del Casentino”, hanno ricevuto l’autorizzazione dal Mise per procedere direttamente alla vendita dell’immobile di Soci (Ar), al centro della complicata vicenda fallimentare da cui sono scaturiti la procedura di licenziamento collettivo per i 18 dipendenti e la messa a rischio del destino dei circa 100 lavoratori dell’indotto.“Sulla base delle novità di oggi potremo arrivare rapidamente all’acquisizione dell’immobile da parte della Bellandi spa di Montemurlo che nei giorni scorsi aveva formulato una nuova proposta per l’acquisto dell’immobile stesso e che ringrazio per la serietà e la disponibilità con cui sta svolgendo il proprio ruolo”, ha spiegato questa mattina Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Regione per lavoro e crisi aziendali, non appena appresi gli ultimi aggiornamenti direttamente dai commissari e dalla stessa azienda Bellandi, cliente principale della Manifattura del Casentino e seriamente interessata alla prosecuzione della produzione.Fabiani sottolinea “l’importanza del lavoro della Regione Toscana”, avviato assieme all’Unità di crisi e Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego) con la prima riunione il 25 agosto scorso del tavolo regionale, “che ha determinato la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto del proprio ruolo, al fine della risoluzione della vertenza”.“Il tavolo – prosegue il consigliere del Presidente – continuerà comunque a monitorare la situazione lavorando per la risoluzione della vertenza, che potrà dirsi davvero chiusa quando sarà ritirata la procedura di licenziamento collettivo, che è la condizione essenziale per ritenere finalmente al sicuro i posti di lavoro a rischio e parlare con maggiore serenità di rilancio della produzione”.