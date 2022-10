PQE Group tra 79 eccellenze imprenditoriali premiate da Deloitte Private

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 15:37

Al "Best Managed Companies" Award

Roma, 5 ott. (askanews) – PQE Group è tra le vincitrici della quinta edizione del “Best Managed Companies” Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d’impresa. Nell’assegnare il premio sono stati valutati sette fattori di successo: “Strategia”, “Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle performance”, “Sostenibilità”, “Filiera” e “Internazionalizzazione”. Il premio – informa una nota Pqe – è stato assegnato da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di Elite-Euronext. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 4 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana-Euronext.“Siamo onorati di aver ricevuto questo premio – dichiara Gilda D’Incerti, CEO e fondatrice di PQE Group – Perché nonostante i tempi difficili abbiamo aperto nuove filiali negli Stati Uniti, in Australia ed in Argentina ed abbiamo siglato numerosi accordi di partnership in tutto il mondo che porteranno sicuramente frutti a breve termine per lo sviluppo di PQE Group a livello global. Questo premio – continua D’Incerti – conferma anche che i processi che abbiamo messo in atto internamente, volti alla valorizzazione del capitale umano aziendale siano stati vincenti: dalla PQE Academy, alla creazione del CSR Committee per la realizzazione di progetti di responsabilità sociale, al programma di carriera per diventare associati e partner. Solitamente – conclude D’Incerti – guardo il bilancio dell’azienda non solo dal punto di vista economico, ma misuro l’andamento in base al numero di dipendenti che assumo in un anno. E visti i 600 nuovi assunti fino ad oggi da gennaio, posso ritenermi molto soddisfatta.”“Congratulazioni a PQE Group per questo importante riconoscimento”, dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC per l’Italia. “Anche questa edizione, come quella del 2021, si è svolta in un contesto difficile, contrassegnato non solo dal perdurare degli effetti della pandemia, ma anche dall’irruzione di uno scenario di guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sulle aziende: dalle interruzioni della supply chain al caro materie prime, dalla crisi energetica a quella alimentare, con tassi di inflazione arrivati a livelli record. Anche in questo contesto sfidante, le aziende premiate hanno dimostrato capacità di adattamento, hanno innovato e hanno continuato a essere bandiera di eccellenza, dimostrando la forza e il grande potenziale dell’imprenditoria Made in Italy”.