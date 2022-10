Terme Montecatini, Giani: acquisto Tettuccio non le risana

Martedì 4 ottobre 2022 - 14:16

"La via è procedura concordataria, in tribunale il 18 ottobre"

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Su Montecatini ci stiamo orientando a quella che può essere una procedura concordataria, visto che le istanze delle banche arriveranno in tribunale il 18 ottobre. Io ritengo he vi sia la disponibilità, nel contesto di un concordato, di uno degli immobili proprietà delle Terme di Montecatini, cioè il Tettuccio Ma non è un acquisto con la volontà del risanamento della società”. Lo ha precisato il presidente della Toscana, Eugenio Giani.“Il risanamento della società -ha continuato Giani- verrà valutato nelle sedi competenti. Quello che interessa a me, ne abbiamo parlato in Giunta e in Consiglio, è salvaguardare un bene, anche per finalità culturali e identitarie. Intorno al Tettuccio un secolo fa si costituì il Comune di Montecatini, è sorto un patrimonio liberty di grande importanza. Può diventare un centro culturale, un centro dove si fanno eventi, sfilate di moda, con l’obiettivo fondamentale che è valorizzare Montecatini come patrimonio universale Unesco. Il patrimonio di Montecatini -ha concluso Giani- va salvaguardato e vitalizzato con la Regione Toscana in prima fila”.