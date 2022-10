Lagarde: la Bce deve riportare l’inflazione al valore obiettivo del 2%

Martedì 4 ottobre 2022 - 17:49

Se sfugge poi è "come far rientrare il dentifricio nel tubetto"

Roma, 4 ott. (askanews) – Per la Bce è cruciale “riportare l’inflazione al livello obiettivo” del 2% “perché se la lasciassimo correre libera, poi sarebbe un po’ come cercare di far rientrare il dentifricio nel tubetto, una volta che è uscito…”. E’ l’immagine a cui ha fatto ricorso la presidente Christine Lagarde, nel corso di un dialogo con studenti universitari organizzato dalla Banca centrale di Cipro.“L’inflazione è molto alta al momento. Nel Consiglio direttivo condividiamo la valutazione che sia sgradevolmente alta. La politica monetaria della Bce deve ripristinare la stabilità dei prezzi”, ha detto Lagarde.“Intanto – ha proseguito – le autorità di bilancio devono assicurare che useranno le risorse che hanno a disposizione sui più vulnerabili, i più bisognosi, in particolare sui rincari dell’energia. Ognuno deve fare il suo lavoro – ha concluso -: La politica monetaria ripristinare la stabilità dei prezzi. Le politiche di bilancio devono intervenire con quello che hanno per aiutare chi ha più bisogno”.Voz/Int2