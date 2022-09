Liguria, Toti: a Vado nasce più grande silos caffè verde al mondo

Venerdì 30 settembre 2022 - 15:27

"Per dimensioni, stoccaggio e tipologia di lavorazione"

Genova, 30 set. (askanews) – “Nasce a Vado Ligure il più grande impianto al mondo per dimensioni, stoccaggio e tipologia di lavorazione dedicato al caffè verde”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi a Vado Ligure, in provincia di Savona, ha preso parte all’inaugurazione del silos della ditta Pacorini Silocaf.“Grazie all’importante investimento del Gruppo Pacorini – sottolinea il governatore ligure – questo impianto complesso e altamente tecnologico è unico nel suo genere in Italia e darà lavoro a 20 addetti. Così il porto di Vado Ligure si arricchisce di un nuovo tassello che ne conferma la vitalità e il percorso di crescita, così la Liguria continua a puntare sulla logistica per costruire il futuro”.