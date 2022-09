Seduta di forti cali per le Borse europee, maglia nera Milano (-2,40%)

Giovedì 29 settembre 2022 - 18:17

Spread Btp-Bund a 246 pb. Giù StM (-5,4%), Bene Leonardo (+0,96%)

Milano, 29 set. (askanews) – Seduta di forti cali per le Borse europee dopo il tentativo di recupero della vigilia. Spaventano i mercati le prospettive legate alle tensioni geopolitiche e le concrete paure dell’avvicinarsi di una recessione globale. Ad accentuarle è giunto oggi il dato sull’inflazione tedesca, balzata a settembre oltre le attese al 10%. L’indice Ftse Mib, dopo essere arrivato a cedere oltre il 3%, ha recuperato nelle ultime battute rispetto ai minimi chiudendo comunque con un calo del 2,40%, il peggiore a livello europeo, a 20.352,98 punti. L’All Share ha lasciato sul terreno il 2,37% a 22.114,35 punti. Marcate perdite anche a Francoforte (-1,77%), Londra (-1,77%), Parigi (-1,53%), Madrid (-1,89%).Sul listino milanese dei titoli ‘big’ le perdite più consistenti hanno riguardato gli industriali StM (-5,4%), Stellantis (-4,77%), Prysmian (-4,65%), Pirelli (-4,44%). Male anche Nexi (-3,9%), Tim (-3,7%), Iveco (-3,6%). Controcorrente, invece, Leonardo (+0,96%) ed Eni (+0,15%): gli unici titoli ad aver terminato in progresso.Sul listino completo debacle di Mps con un crollo del 13,54% a 25,85 euro. La matricola Franchetti, al suo debutto oggi su Euronext Growth Milan, ha invece raccolto il plauso del mercato con un bel +6,67% rispetto al prezzo di collocamento, a 3,20 euro.Per quanto riguarda i titoli di Stato, la situazione mostra rendimenti in lieve salita: al 4,66% quello del Btp decennale italiano, al 2,20% quello dell’omologo Bund tedesco, mentre rimane poco mosso lo spread, in area 246 punti base.