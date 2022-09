Mercoledì 21 settembre 2022 - 17:48

Toscana, Monni intervenuta su sostenibilità a RemTech Expo

Ha ricordato percorso nuovo Piano economia circolare

Firenze, 21 set. (askanews) – La Regione Toscana, impegnata in prima linea sul fronte della sostenibilità e del recupero energetico, ha partecipato all’edizione 2022 di RemTech Expo, manifestazione internazionale a tema tecnologico-ambientale specializzata su risanamento e sviluppo sostenibile dei territori, in corso a Ferrara Fiere. L’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni, è intervenuta agli ‘Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori, dal risanamento alla rigenerazione’ su invito del Commissario Unico alle bonifiche, generale Giuseppe Vadalà, ed ha raccontato il lungo ed articolato lavoro che la Toscana sta portando avanti sul tema dell’economia circolare e della transizione ambientale.L’assessora ha ricordato il percorso, fatto anche di incontri informativi e partecipativi on-line ed in presenza, che sta conducendo alla definizione del nuovo Piano dell’economia circolare ed ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione approfondita come RemTech, che ha permesso un serio confronto con le altre Regioni e molti livelli istituzionali coinvolti nel complesso tema dell’economia circolare.