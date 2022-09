Martedì 20 settembre 2022 - 14:24

Piemonte, in 6 mesi +11% offerte di lavoro

Osservatorio InfoJobs sul primo semestre 2022

Torino, 20 set. (askanews) – Nel primo semestre del 2022, dall’Osservatorio del mercato del lavoro di Infojobs, piattaforma per la ricerca online, emerge che in Piemonte gli annunci da parte delle aziende sono saliti dell’11% con un totale di offerte di circa 22mila annunci. Nel panorama nazionale, le regioni in maggior crescita per numero di offerte nei primi sei mesi dell’anno sono la Campania (+12,4%) e, appunto il Piemonte (+11%). Dal punto di vista delle province Torino è al secondo posto (5,2%) dopo Milano che resta in testa con il +13%.Guardando la specificità del Piemonte, Torino è capofila negli annunci con il 55% del totale delle offerte, seguita da Cuneo con il 14,7%, Novara che detiene il 10%, Alessandria il 9%, Asti il 4%. Le categorie professionali più richieste sono: Operai, Produzione, Qualità (26% del totale degli annunci), Acquisti, Logistica, Magazzino (10,8%), Amministrazione Contabilità Segreteria (8%), commercio al dettaglio, grande distribuzione (8%), vendite (6,6%). Invece le professioni più cercate su InfoJobs in questi primi sei mesi dell’anno sono: magazziniere, addetto vendite, agente di commercio.