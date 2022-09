Venerdì 16 settembre 2022 - 13:43

Crisi, Zoppas: rischiamo la deindustrializzazione

"No ad ulteriore aumento costi produzione"

Venezia, 16 set. (askanews) – “L’aumento dei costi dei fattori produttivi è tutt’altro che finito, salvo adeguati interventi o un’inversione di tendenza. L’industria in molti casi ha già annullato i margini per non far lievitare i prezzi al consumo, paga un’inflazione tuttora sommersa”. Così Matteo Zoppas, past President di Confindustria Venezia-Rovigo e Veneto, lancia l’allarme alla politica e al prossimo Governo.“Un ulteriore aumento dei costi di produzione avrà un impatto devastante: prodotti più costosi per i consumatori, una maggiore inflazione e il rischio concerto di default per molte imprese. Non solo: c’è anche il rischio di una progressiva de-industrializzazione del Paese non perché le aziende decidono di spostarsi all’estero, ma perché impossibilitate a continuare. Ad avvalorare la tesi le prime statistiche di cui leggiamo riguardo le cessazioni d’impresa e le previsioni sulla disoccupazione”.