Mercoledì 14 settembre 2022 - 15:20

Nautica, Toti: Salone Genova si conferma evento imperdibile

"Per Liguria è eccezionale fattore di attrattività turistica"

Genova, 14 set. (askanews) – “Ancora una volta la Liguria ospita un appuntamento che anno dopo anno si conferma imperdibile per appassionati e operatori del settore”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante la presentazione del 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.“Il Salone – ha sottolineato Toti – torna dopo l’enorme successo della scorsa edizione e dopo essere stato nel 2020 il primo grande appuntamento italiano realizzato in presenza nell’anno dell’emergenza sanitaria. E torna ovviamente a Genova, sede naturale di uno degli eventi più importanti a livello internazionale. La nautica, assieme all’economia del mare e alla logistica, è uno dei settori trainanti del sistema Liguria e rappresenta un’eccellenza assoluta per il nostro territorio, con il quale esiste uno storico legame dal punto di vista sociale ed economico”.“Oltre a questo – ha aggiunto il governatore ligure – il Salone rappresenta un eccezionale fattore di attrattività turistica in un settembre che si annuncia di grande successo dopo un’estate, ancora una volta, capace di far registrare numeri straordinari, soprattutto grazie al ritorno dei visitatori stranieri dopo i mesi più complessi della pandemia. Il tutto con un occhio al 2023, quando la Superba ospiterà la tappa finale di The Ocean Race, il giro del mondo a vela, uno dei più affascinanti e importanti eventi sportivi a livello globale”.“Regione Liguria – ha concluso Toti – sarà ovviamente presente al Salone con il suo stand dedicato alla campagna di promozione Liguria 77, che punta sul record di Bandiere blu conquistato anche quest’anno dalla nostra regione e, in particolare, sugli scali e gli approdi che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento ambientale che certifica l’elevato livello e la qualità dei servizi. Ad affiancare l’evento un fitto programma di iniziative e manifestazioni che vanno a estendere e portare il Salone in tutta la città”.