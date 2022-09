Martedì 13 settembre 2022 - 08:00

Parità di genere nelle aziende alimentari: un protocollo per promoverla

Sottoscritto da Unionfood, Fai, Flai e Uila, presente ministra Bonetti

Milano, 13 set. (askanews) – Un protocollo di intesa sulle Pari opportunità all’interno delle aziende del settore alimentare. E’ quanto hanno sottoscritto le associazioni del settore agroalimentare Unione italiana food e Fai, Flai e Uila, alla presenza della ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti. Unionfood e Fai, Flai, Uila attraverso l’azione di una Commissione paritetica di confronto permanente, spiega una nota, realizzeranno attività di studio e ricerca per promuovere azioni positive e individuare eventuali ostacoli che non consentono l’effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Nel concreto il protocollo contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo anche attraverso l’adozione volontaria di un Codice di condotta e uno schema di Policy di genere.“Un’iniziativa importante e innovativa – ha affermato la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti – che va nella direzione tracciata dal governo Draghi e dal mio ministero di valorizzare e liberare pienamente le competenze di ciascuna e ciascuno, promuovendo quelle azioni positive e necessarie per garantire pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. La creazione di un ambiente basato sul rispetto e il benessere della persona è oggi una sfida grande che ci impegna tutti. Sono grata all’Unione italiana food per aver promosso insieme alle organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila, questa iniziativa che permetterà di accrescere la consapevolezza su questi temi anche nel settore dell’industria alimentare e di compiere un altro passo significativo per una piena parità di genere”.“Nell’industria agroalimentare la parità di genere è un valore forte e condiviso che si esprime anche attraverso i rapporti sindacali – ha commentato Marco Lavazza, presidente di Unione Italiana Food – Con questo protocollo facciamo un ulteriore passo avanti sulla strada della collaborazione verso un futuro sempre più equo. Questa iniziativa promuove importanti attività: la sensibilizzazione, formazione e diffusione dei principi fondamentali per favorire le pari opportunità, elemento chiave per un’associazione come la nostra che rappresenta un settore chiave e riconosciuto del Made in Italy”.“Con la firma di questo protocollo abbiamo condiviso con Unionfood la sfida di contribuire a realizzare una concreta parità di genere nel settore – hanno aggiunto i segretari generali di Fai, Flai e Uila Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza – In un Paese dove la natalità è ai minimi storici e la popolazione invecchia sempre di più, le relazioni sindacali e la contrattazione possono e devono fare la propria parte ricercando soluzioni innovative che mettano al centro le persone, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, promuovendo l’occupazione femminile e contrastando ogni discriminazione di genere. Oggi inizia, quindi, un percorso che, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali, siamo certi porterà a risultati importanti per il nostro settore e per il nostro Paese”.