Sabato 10 settembre 2022 - 09:21

Stellantis, Elkann: “Marchionne sarebbe orgoglioso”

Nel 2004 lottavamo per salvezza ora giochiamo in Champions League

Roma, 10 set. (askanews) – “Sergio (Marchionne) sarebbe molto orgoglioso di vedere che cosa sta facendo Stellantis. Penso a questo quando è partita la nostra avventura. Nel 2004, la Fiat stava lottando per la zona salvezza. Poi siamo riusciti con Chrysler e Fca a competere a metà classifica e magari giocarci l’Europa League. Con Stellantis, che ha poco più di un anno, ci battiamo per vincere il campionato e siamo in zona Champions”. Lo afferma John Elkann, presidente di Ferrari e Stellantis, in una intervista alla Gazzetta dello Sport.“Nella squadra Stellantis i marchi italiani fanno una bellissima figura. La 500 elettrica è la Fiat più premiata di sempre; Maserati va benissimo e tornerà nel motorsport per le gare elettriche – dice -; l’Alfa Romeo è tornata redditizia con i nuovi modelli e la Lancia sta per presentare una serie di prodotti di eleganza italiana”.L’intervista è ovviamente incentrata su temi sportivi. Elkann si dice fiducioso Ferrari vincerà il campionato piloti e costruttori di qui al 2026 con la coppia di piloti più forte della F1. E convinto che la Juventus possa tornare a vincere il campionato.