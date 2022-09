Martedì 6 settembre 2022 - 12:34

Casa, Idealista: prezzi in calo ad agosto, -0,4% in un mese

Ma a Milano record storico per valore al metro quadro: 4.866 euro

CONDIVIDI SU:





















Milano, 6 set. (askanews) – Il prezzo delle abitazioni usate in Italia accusa la prima flessione dello 0,4% nel mese di agosto, dopo cinque aumenti mensili consecutivi. La media è a 1.820 euro al metro quadro. Nonostante il calo, il dato è superiore dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2021. E’ quanto emerge dall’ultimo indice dei prezzi degli immobili di Idealista. Rispetto a luglio 2022 solo cinque regioni registrano variazioni positive. La Valle d’Aosta (1,7%) guida i rialzi seguita da Friuli-Venezia Giulia (0,4%), Veneto (0,3%), Abruzzo (0,2%) e Toscana (0,1%). Le maggiori flessioni toccano al Trentino-Alto Adige (-1,8%) e Molise (-1%).La regione con prezzi al metro quadro più elevati rimane in ogni caso il Trentino-Alto Adige, con i suoi 2.614 euro al metro quadro. La seguono Valle d’Aosta (2.613 euro al metro quadro), Liguria (2.473) e Toscana (2.348). Prezzi superiori alla media italiana anche per il Lazio (2.165) e la Lombardia (2.048). Le restanti regioni vanno dai 1.751 euro dell’Emilia-Romagna fino agli 867 euro del Molise, la più economica del ranking di idealista.Nelle città i prezzi dell’usato vedono una prevalenza di aree in ripresa, sono 61 su 107 capoluoghi monitorati, trainate dagli andamenti positivi di Agrigento (4,4%) e Napoli (3,4%). Tra i principali capoluoghi Firenze (1,4%), Bologna (1,2%), Milano (0,9%) e Torino (0,6%) segnano aumenti; cali seppur marginali a Bari (-0,1%), Roma e Palermo (entrambe -0,2%).Per quanto riguarda i prezzi Milano tocca i suoi massimi storici dall’inizio delle rilevazioni del centro studi di Idealista nel 2012 e arriva a 4.866 euro al metro quadro. Il capoluogo lombardo è davanti a Venezia (4.412), Bolzano (4.412) e Firenze (4.037). Sul versante opposto, Biella (695) che precede Caltanissetta (738) e Ragusa (752).