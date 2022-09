Martedì 6 settembre 2022 - 21:28

Al via fondo di tutela dei 5.450 Prodotti agroalimentari tradizionali

Mipaaf ha stanziato 1 milione di euro

CONDIVIDI SU:





















Milano, 6 set. (askanews) – È partito il fondo di tutela per i 5.450 Prodotti agroalimentari tradizionali, dato aggiornato al 2022 secondo la 22esima revisione dell’Elenco nazionale. Dal ministero dell’Agricoltura sono stati stanziati un milione di euro ed è stato lanciato l’Osservatorio sull’elenco di cibi e ricette del territorio. A imprimere una accelerazione a questa iniziativa di tutela dei Pat, stando a quanto emerso dalla conferenza stampa al Mipaaf col ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e dell’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, l’attuazione di un emendamento nella legge di bilancio 2022, voluto dalla campagna #noFakefood e presentato dalla senatrice De Petris, che ha stanziato per la prima volta un milione di euro per la promozione dei Pat.I Pat sono prodotti inclusi in un elenco istituito dal ministero delle Politiche Agricole con la collaborazione delle Regioni e comprendono prodotti agricoli o dell’allevamento, bevande analcoliche, distillati e liquori, lavorati secondo antiche ricette e che richiamano l’identità culturale e culinaria di un territorio.“Con questo fondo si riconosce il valore dei prodotti agroalimentari tradizionali come elemento di quella biodiversità tutelata ora anche dalla Costituzione riformata a febbraio – ha detto Pecoraro Scanio che il 18 luglio del 2000 firmò il primo elenco dei Pat pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Questa è una prima risposta alla petizione promossa su change.org firmata in un giorno da oltre 5000 persone. Ora continueremo per verificare che le regioni usino bene queste prime risorse”.