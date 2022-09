Domenica 4 settembre 2022 - 16:41

De Biasio (Arexpo): Mind sede ideale per ministero Innovazione

Utile a sviluppare relazioni tra istituzioni, università, imprese e ricerca

Cernobbio, 4 set. (askanews) – “Milano e la Lombardia guidano l’innovazione italiana e Mind già oggi rappresenta una eccellenza del Paese con un distretto dell’innovazione che cresce ogni giorno ed è all’altezza delle migliori esperienze internazionali in questo settore strategico per il nostro futuro. Per questo se il governo, come proposto oggi anche dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, deciderà di spostare la sede del ministero dell’Innovazione a Milano certamente Mind potrebbe essere il luogo ideale per ospitare questo dicastero”. Lo afferma Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell’area su cui si sta sviluppando il Milano Innovation District, dopo la proposta lanciata dal leader della Lega, Matteo Salvini, dal Forum Ambrosetti a Cernobbio, di spostare la sede del ministero dell’Innovazione a Milano.“Per noi – prosegue De Biasio – sarebbe certamente un onore e un motivo d’orgoglio e credo potrebbe essere utile anche per sviluppare ulteriormente la relazione tra istituzioni, grandi università, imprese, centri di ricerca pubblici e privati che, come avviene a Mind, sono i grandi protagonisti dell’Innovazione”.