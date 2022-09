Venerdì 2 settembre 2022 - 15:09

Infrastrutture, Rixi (Lega): Gronda Genova prima opera da avviare

"Altrimenti la viabilità nel capoluogo ligure collasserà presto"

Genova, 2 set. (askanews) – “In Liguria abbiamo cantieri fermi su decine opere pubbliche da troppo tempo. Come Lega crediamo che la prima infrastruttura da avviare sarà la Gronda di Genova perché altrimenti la viabilità collasserà presto”. Lo ha detto il deputato e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi, a margine della presentazione della nuova sede provinciale di Genova della Lega.“Incontriamo molte persone – ha sottolineato Rixi – che chiedono di mettersi a disposizione per la Lega in campagna elettorale. Un segnale forte in un momento in cui, spesso, la politica è lontana dalla gente. Noi – ha concluso il deputato leghista – condividiamo i nostri obiettivi con territorio, cittadini e imprese attraverso politiche concrete”.