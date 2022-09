Giovedì 1 settembre 2022 - 12:35

Casa, Idealista: affitti stabili ad agosto, ma in un anno è +7,4%

Città più cara resta Milano, ma è stabile a 20 euro al metro quadro

Milano, 1 set. (askanews) – Il costo medio degli affitti in Italia si stabilizza ad agosto a 12,2 euro al metro quadro, toccando gli stessi livelli di luglio. Ma se sul mese la situazione è ferma, rispetto a un anno fa l’aumento dei prezzi è significativo con i canoni di locazione più alti del 7,4%. E’ quanto emerge dall’indice di riferimento delle locazioni dell’Ufficio Studi di Idealista.La tendenza regionale segna rialzi in 15 delle 20 regioni italiane, trascinate dagli andamenti positivi del Molise (6,6%), seguito da Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia (entrambe 4,1%), quindi dal Trentino-Alto Adige (3,5%). Aumenti del 2,2% per Campania e Veneto, tutte le altre regioni segnano aumenti contenuti sotto il due per cento. All’opposto il calo maggiore spetta all’Abruzzo (-4%), che precede Basilicata (-3,3%) ed Emilia-Romagna (-2,9%). Prezzi giù anche in Toscana (-1,4%) e Umbria (-0,2%).I mercati cittadini vedono 55 capoluoghi in crescita ad agosto rispetto al mese precedente; 29 i centri in calo, mentre altri 7 presentano richieste stabili rispetto a luglio. Agli estremi del ranking delle variazioni troviamo Benevento (12%) e Cosenza (10%) a trascinare i centri in terreno positivo, mentre dalla parte opposta Pesaro e Massa sono i mercati maggiormente impattati dalle variazioni negative perdendo rispettivamente l’8,8% e l’8,2%.Le piazze tradizionalmente più dinamiche sul fronte locazione vivono momenti differenti: Napoli (4,9%), Bologna (2,5%) Roma (1%) sono in crescita, Milano sembra essersi stabilizzata, Torino è in calo del 2,6%. A Milano si spendono 20 euro al metro quadro ed è stabilmente la città più cara per gli inquilini, seguita da Venezia (16,3 euro), Bologna (16 euro) e Firenze (15,5 euro), Roma è al settimo posto della graduatoria dei prezzi delle locazioni nazionali con 13,8 euro. Di contro, le città più economiche sono Caltanissetta (4,5 euro), Agrigento (4,6 euro) e Chieti (4,9 euro).