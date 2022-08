Mercoledì 31 agosto 2022 - 09:27

Saipem, Alessandro Puliti è il nuovo amministratore delegato

Mantiene anche la carica di direttore generale

Roma, 31 ago. (askanews) – Il Cda di Saipem ha nominato Alessandro Puliti come amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni comunicate lo scorso 19 agosto del consigliere non esecutivo e non indipendente nonché membro del comitato sostenibilità, scenari e governance, Pier Francesco Ragni. Le dimissioni sono state rassegnate “in ragione di sopraggiunti impegni professionali”.Acquisite le valutazioni del comitato remunerazione e nomine e con l’approvazione del collegio sindacale, il Cda ha nominato amministratore in sua sostituzione Alessandro Puliti, che ricopre attualmente la carica di direttore generale della società. Nel corso della riunione Francesco Caio ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalle cariche di componente del Cda e direttore generale, rimettendo così tutte le deleghe, ritenendo completato con il risultato della semestrale il suo apporto al riorientamento e rilancio della società.Il consiglio ha quindi nominato amministratore delegato Alessandro Puliti, che mantiene l’attuale carica di direttore generale, attribuendogli tutte le deleghe precedentemente assegnate a Francesco Caio.