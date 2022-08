Mercoledì 31 agosto 2022 - 15:57

Pnrr, a Genova parte progetto rigenerazione urbana area Campasso

Giovannini: è progetto pilota di un nuovo modo di fare le opere

CONDIVIDI SU:





















Genova, 31 ago. (askanews) – A Genova parte il “progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana” dell’area del Campasso interessata dagli interventi di potenziamento ferroviario previsti nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, finanziato dal Pnrr.Il progetto prevede diversi interventi secondo criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo derivante dalla prossimità degli edifici al sedime ferroviario. In particolare si procederà alla demolizione di edifici e alla riqualificazione delle aree corrispondenti, alla realizzazione di spazi verdi e di interventi per aumentare la varietà degli spazi pubblici, multifunzionali e attrezzati, per la collettività.Il progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana è stato illustrato oggi durante una conferenza stampa, a cui ha preso parte anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, convocata in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa che defi