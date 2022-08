Mercoledì 31 agosto 2022 - 11:00

Inflazione, Istat: ad agosto +8,4% su base annua, top dal 1985

Rispetto al mese precedente aumento dello 0,8%

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 ago. (askanews) – L’inflazione continua a salire. Secondo le stime preliminari, ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell’8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente).E’ quanto rileva l’Istat, sottolineando che sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985, quando fu pari a +8,8%.