Mercoledì 31 agosto 2022 - 12:33

Il viceministro dell’ecomomia: ragioniamo su nuove misure ma lo scostamento di bilancio è escluso

Castelli ricorda che comunque "la scadenza ultima per il pagamento degli extra profitti è ottobre"

Roma, 31 ago. (askanews) – “Le maggiori entrate ci saranno, si tratta di verificare quanto e quando le possiamo esplicitare. In questi giorni, soprattutto, si è parlato di extraprofitti di tutto il problema di tasse, eccetera. Nel ricordare che la scadenza ultima per il pagamento degli extra profitti per me e per le aziende che hanno questa incombenza è ottobre, si sta ragionando comunque di misure, se necessarie, per fare ulteriori risorse”. Lo ha detto il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, intervenendo a Radio 24 Mattino.“Però non ci dimentichiamo che i fronti sono sempre due” ha aggiunto “Sicuramente non parliamo di scostamento di bilancio. Lo voglio dire chiaramente metterebbe a rischio ancora di più il Paese e non noi. Crediamo che così si debba fare con queste due strade. Quindi maggiori entrate grazie al fatto che si è pianificato un anno di crescita e maggiori entrate, se sarà necessario, con altri strumenti”.Fgl/Int14