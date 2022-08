Mercoledì 31 agosto 2022 - 14:29

Giovannini: ‘infrastrutture sostenibili’ non è più un ossimoro

"Stiamo dimostrando che opere si possono fare in modo diverso"

Genova, 31 ago. (askanews) – “Per l’Italia ‘infrastrutture sostenibili’ era considerato un ossimoro ma stiamo dimostrando al Paese che è possibile fare le infrastrutture in modo diverso, rispettando l’ambiente e coinvolgendo le comunità locali”. Lo ha detto oggi a Genova il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, durante una conferenza stampa convocata in occasione della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area del Campasso.“Mi auguro – ha aggiunto Giovannini – che questo sia il primo progetto che testimonia un modo radicalmente diverso di progettare e realizzare le infrastrutture secondo i criteri internazionali della sostenibilità”.