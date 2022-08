Martedì 30 agosto 2022 - 13:38

Gas, Giani: rigassificatore Piombino dopo 3 anni a 12 Km dalla costa

"In intesa con Snam, stessa distanza di quello di Livorno"

Firenze, 30 ago. (askanews) – Il rigassificatore che sarà realizzato da Snam a Piombino rimarrà tre anni in porto e poi, in intesa con la Regione, sarà installato su una piattaforma off shore a 12 chilometri di distanza dalla costa, “come quello di Livorno”. Lo ha puntualizzato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti. “I primi elementi che ci sono stati offerti -ha detto Giani- garantiscono quelle condizioni di sicurezza che ci portano a realizzarlo”. Giani ha ricordato come la Francia stia attrezzando una banchina del porto a Le Havre per installare il “quinto rigassificatore”. “Sono convinto che è un’operazione da fare e chi vuole esprimere una cultura di governo con questa operazione ci si dovrà confrontare”, ha aggiunto Giani. E sulla localizzazione della piattaforma off shore, ha risposto: “entro i termini cui la legge mi chiama, 27 ottobre, ci sarà la scelta