Von der Leyen: prezzi dell’elettricità alle stelle, stiamo lavorando ad un intervento sul mercato

"Ora intervento di emergenza ma anche riforma strutturale"

Milano, 29 ago. (askanews) – “I prezzi alle stelle dell’elettricità stanno ora mettendo a nudo i limiti del nostro attuale modello di mercato, che è stato sviluppato per circostanze diverse. Per questo ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum di Bled, come riportato da un suo tweet.“Porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi è il primo passo, il nostro crescente bisogno di altre materie prime non deve creare nuove dipendenze”, ha dichiarato il presidente della Commissione europea, sottolineando: “Dobbiamo diversificare l’offerta e costruire legami con partner affidabili. Sarò in Canada tra due settimane per portare avanti la nostra partnership”.Rar/Int14