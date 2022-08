Lunedì 29 agosto 2022 - 15:55

Ue, Von der Leyen: al lavoro su riforma struttuale mercato elettrico

Prezzi elettricità alle stelle, ora intervento di emergenza

Milano, 29 ago. (askanews) – “I prezzi alle stelle dell’elettricità stanno ora mettendo a nudo i limiti del nostro attuale modello di mercato, che è stato sviluppato per circostanze diverse. Per questo ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum di Bled, come riportato da un suo tweet.