Martedì 23 agosto 2022 - 18:40

Sbarra: lasciare temi salari e rappresentanza ad autonomia parti

L'investimento sulla formazione è il vero articolo 18

Roma, 23 ago. (askanews) – “Preoccupa la tendenza della politica di affidare tutto il cambiamento e la trasformazione alle virtù salvifiche della legge: su salario minimo, che non serve in Italia, riduzione dell’orario di lavoro, smart working, rappresentanza. Penso che questi sono temi che devono essere lasciati all’autonomia negoziale, contrattuale, delle parti sociali”. Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo al meeting di Cl a Rimini.“Anche noi abbiamo primati che altri ci invidiano – ha detto – la Germania ci invidia il nostro sistema contrattuale costruito in più di 70 anni. Una volta tanto che l’Europa, nella direttiva sul lavoro dignitoso, ci indica come uno dei Paesi di riferimento, noi dovremmo abbandonare queste pratiche per affidarci e inseguire le pratiche peggiori? Il Governo vuole legiferare? Gli indichiamo la via: ci aiuti ad attuare l’articolo 46 della Costituzione. Sento ancora parlate dell’articolo 18 – ha aggiunto – che per me si chiama investimento sulla formazione”.