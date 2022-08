Martedì 23 agosto 2022 - 19:40

Rete Unica, de Puyfontaine: siamo a un punto di svolta

Investimento in Tim "è di lungo periodo, dobbiamo lavorare insieme"

Milano, 23 ago. (askanews) – “Ci sono voluti molti anni, ma credo che siamo a un punto di svolta. E noi vogliamo essere proattivi per creare la rete unica a vantaggio del paese”. Lo ha detto Arnaud de Puyfontaine Ad Vivendi, azionista di Tim, al Meeting di Rimini durante il Talk “Il cambiamento possibile”. Innovare per essere umani.Secondo il manager “Tim adesso può essere leader nel creare lo scheletro dell’infrastruttura tlc e accelerare la velocità di sviluppo della banda larga in Italia”.Quanto all’investimento in Tim “Vivendi vuole essere un investitore di lungo termine. In Italia possiamo lavorare insieme, avere le giuste infrastrutture per la distribuzione di contenuti è fondamentale. E per questo abbiamo bisogno di Tim che è una grandissima azienda”.