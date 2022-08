Martedì 23 agosto 2022 - 17:39

Lavoro, Sbarra: non si crea per decreto, patto è priorità

Accelerare su investimenti pubblici e privati

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 ago. (askanews) – Il tema del patto per il lavoro “è stato per lungo tempo al centro della priorità della nostra agenda sociale. Abbiamo rivendicato la necessità di imprimere una forte accelerare nel confronto con le istituzioni su un tema per noi decisivo per il presente e il futuro del Paese”. Lo ha sottolineato il leader della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo al meeting di Cl a Rimini.“Bisogna allontanarsi dall’illusione che il lavoro si possa creare per decreto o con uno schizzo d’inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale – ha detto – lo creiamo se lo facciamo diventare asse centrale di un percorso che metta al centro investimenti pubblici e privati”.