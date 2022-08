Martedì 23 agosto 2022 - 19:32

Governo, Colao: bilancio positivo, ma con un po’ di rammarico

Passaggio di consegne "più accelerato del previsto".

Milano, 23 ago. (askanews) – “Il passaggio di consegne è stato più accelerato del previsto, ma sono soddisfatto. Sono stati 18 mesi molto intensi e il bilancio è positivo”. Così Vittorio Colao ministro per l’Innovazione Tecnologica al Meeting di Rimini durante il Talk “Il cambiamento possibile”. Innovare per essere umaniNei 18 mesi di governo “abbiamo assegnati i fondi per la digitalizzazione, con una risposta eccezionale da parte di comuni e enti locali (92%), abbiamo creato programmi innovativi sulla parte delle competenze digitali e siamo partiti con la sanità digitale, grazie alle regioni. E poi c’è questa cosa in più dello spazio: abbiamo rilanciato la posizione italiana”.Positiva la risposta delle imprese. “Le imprese italiane hanno investito e si stanno modernizzando, grazie anche ai fondi del Pnrr per la connettività. Bisogna ancora lavorare sui servizi pubblici che sono ancora relativamente poco moderni. Le piattaforme le abbiamo fatte, ora il prossimo governo dovrà farli entrare nel quotidiano”.Infine Colao ha annunciato una novità per dicembre: “una nuova piattaforma per accesso ai benefici fiscali e ai bonus per i cittadini che sono prericonosciuti dal sistema. Una soluzione alla base della nuova fiducia fra cittadini e stato”.