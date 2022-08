Martedì 23 agosto 2022 - 19:47

Ferraris (Ferrovie Stato): lanciato piano decennale di 190 miliar

Focalizzati su infrastrutture, logistica e trasporto passeggeri

Rimini, 23 ago. (askanews) – Rete unica, digitalizzazione e innovazione. Di questo si è parlato nel talk “Il cambiamento possibile. Innovare per essere umani”, nella quarta giornata del Meeting di Rimini.Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato, ha ricordato di aver lanciato “un piano decennale che prevede investimenti di circa 190 miliardi, focalizzati su infrastrutture fisiche, sviluppo logistica e sviluppo trasporto passeggeri collettivi. Come elementi chiave innovazione, digitalizzazione e persone”.“In Italia – ha detto l’amministratore delegato Vivendi, Arnaud de Puyfontaine – non c’è mai stata una rete unica e quindi Telecom Italia può essere ora in una posizione di leader nella creazione dello scheletro sulle telecomunicazioni per accelerare la velocità della banda larga extraveloce”.“L’aspetto di efficientamento interno che la digitalizzazione offre – ha sottolineato il presidente e amministratore delegato Nestlé Italia e Malta, Marco Travaglia – è molto importante. La vera sfida della digitalizzazione è di porre al centro il cittadino”.“Siamo indietro per una mancanza di competenze e dall’altra parte delle difficoltà nel misurare quanto gli investimenti nella digitalizzazione portano valore in azienda – ha sottolineato durante il dibattito Mario Mezzanzanica, professore di Computer Science and Engineering, Università Milano Bicocca -. Sono le grandi aziende le più avanti, mentre le Pmi hanno iniziato un loro percorso – in particolare sulle infrastrutture – ma hanno più difficoltà sulle tecnologie innovative. E questo è un tema su cui il Pnrr può aiutare molto”.