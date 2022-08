Giovedì 18 agosto 2022 - 18:40

Vw fornirà a Mahindra componenti per piattaforma elettrica per suv

Ipotesi di alleanza strategica per elettrificare mercato indiano

Milano, 18 ago. (askanews) – Volkswagen e l’indiana Mahindra ampliano la collaborazione iniziata quest’anno. I due gruppi hanno firmato un accordo in base al quale Volkswagen fornirà a Mahindra componenti elettrici della piattaforma Meb (trasmissione elettrica e batterie) per completare la nuova piattaforma elettrica Inglo del gruppo indiano, che sarà utilizzata per la produzione di 5 suv per un totale di un milione di unità. L’accordo sarà finalizzato entro la fine dell’anno. Inoltre, le due società esploreranno ulteriori opportunità di collaborazione, aprendo la prospettiva a un’alleanza strategica più ampia per accelerare l’elettrificazione del mercato automobilistico indiano. Fra le aree di interesse la progettazione di veicoli, produzione di celle di batterie e soluzioni di ricarica ed energia.“Siamo felici di aver identificato un ambito di collaborazione più ampio tra le nostre due società. Insieme, Volkswagen e Mahindra possono contribuire in modo significativo all’elettrificazione dell’India, un enorme mercato automobilistico con ambiziosi impegni di protezione del clima. La partnership non solo dimostra che la nostra piattaforma Meb è altamente competitiva, ma anche che è sulla buona strada per diventare una delle principali piattaforme aperte per la mobilità elettrica. Stiamo quindi realizzando il focus della nostra strategia Volkswagen New Auto per rendere il business delle piattaforme un pilastro forte del nostro gruppo e per sbloccare futuri profitti attraverso economie di scala”, ha detto Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen per la tecnologia e Ceo di Volkswagen Group Components.“La firma del term sheet tecnico-commerciale è un significativo passo avanti nella nostra partnership con Volkswagen. La nostra piattaforma INGLO appositamente costruita offre un potenziale impareggiabile di crescita e ulteriore personalizzazione per lo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi, non solo per l’India, ma per i mercati globali. La nostra visione è quella di guidare la rivoluzione della mobilità elettrica in India portando autentici suv elettrici con tecnologia all’avanguardia, come mostrato oggi nel Regno Unito. Siamo molto lieti di esplorare ulteriori aree di potenziale collaborazione con Volkswagen e siamo fiduciosi che insieme saremo in grado di plasmare un entusiasmante futuro elettrico”, ha dichiarato Rajesh Jejurikar, executive Director, Auto and Farm Sectors di Mahindra.Con circa tre milioni di nuovi veicoli all’anno, l’India è uno dei cinque maggiori mercati automobilistici del mondo e, insieme alla Cina, l’unica regione a registrare un aumento delle nuove immatricolazioni nella prima metà del 2022. L’elettrificazione delle autovetture dovrebbe acquisire un notevole slancio nei prossimi ann