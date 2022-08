Domenica 14 agosto 2022 - 13:49

Gli italiani sono come le formiche: mai tanti soldi sul conto corrente

Ma l'inflazione galoppante rischia di eroderli

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 ago. (askanews) – Mai così tanti soldi sui conti correnti degli italiani. Secondo i dati forniti da Banca d’Italia, il denaro liquido posseduto dai nostri connazionali è di quasi 1400 miliardi di euro. Una corsa al contante immediato che non si è fermata nemmeno con la pandemia e la guerra in Ucraina: “Il problema -spiega Raffaele De Leonardis, family banker di Banca Mediolanum- è che il rischio di erosione di questo importante castelletto è oggi più che reale. I dati ci dicono che, dopo 20 anni, chi aveva cash 1000 euro, sui conti o “sotto il materasso”, se ne ritrova poco meno di 590 come equivalente nel potere di acquisto. Una perdita netta causata dall’inflazione che oggi è ripartita in maniera imponente (si parla di un 7% circa): se adesso compro con 1000 euro sei pezzi di un determinato prodotto, fra qualche anno, con la stessa cifra, ne compro solo quattro. Mantenere quei soldi improduttivi è insomma un’occasione persa che, in tempi complessi come questi, non ci si può permettere”.Red/Ssa/Int13