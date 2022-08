Venerdì 12 agosto 2022 - 11:16

Windtre estende fibra ultraveloce a Rovereto

"Nostra rete abilita una serie di soluzioni all'avanguardia"

Roma, 12 ago. (askanews) – Windtre estende i servizi in fibra ottica e porta la rete di Open Fiber a Rovereto, in Trentino. Anche nel periodo estivo l’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale e contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.Per Maurizio Sedita, chief commercial officer di Windtre: “l’arrivo della super fibra FTTH a Rovereto offre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio i servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio”.