Lunedì 8 agosto 2022 - 18:25

Intel, Mise: affermazioni Cgil Sicilia destituite di fondamento

Ministero annuncia azioni legali

Roma, 8 ago. (askanews) – “Le affermazioni sul dossier Intel del segretario generale della Cgil della Sicilia Alfio Mannino e di quello di Catania Carmelo De Caudo sono destituite di ogni fondamento, basate sul completo travisamento dei fatti e gravemente lesive dell’azione svolta dal governo e dal Ministero dello sviluppo economico, anche nelle interlocuzioni con i soggetti coinvolti”. Lo comunica il Mise in una nota, in riferimento a una dichiarazione fatta dal sindalista sulla presunta bocciatura di Catania per un nuovo sito Intel a favore di una sede al Nord.“Verrà pertanto prontamente posta in essere ogni utile iniziativa – prosegue la nota del ministero -, anche di tipo legale, a tutela del ministero e dell’azione politica del ministro Giancarlo Giorgetti. Si ricorda, infine, che il dossier Intel, come noto, da mesi non è più seguito dal Mise ma da un altro ministro presso la presidenza del Consiglio”.