Aeroporti, Cagliari ottiene secondo livello certificazione ACA

"Riconosciuto impegno per tutela ambiante"

Roma, 8 ago. (askanews) – L’aeroporto di Cagliari ha conseguito il Level 2 – Reduction del programma di certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA), promosso da Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei.“Si tratta di un importante traguardo per Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari – si legge in una nota -, che vede riconosciuto il proprio impegno per la tutela dell’ambiente in cui opera e il valore delle azioni intraprese localmente per contrastare con efficacia gli effetti dei cambiamenti climatici su scala globale”.